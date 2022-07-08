Токаев высказался о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Instagram-аккаунте выразил сочувствие семье бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которого сегодня было совершено покушение.

"На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершенно покушение, которое вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искреннее сочувствие семье японского политика", - написал глава государства.

Напомним, сегодня, 8 июля, Абэ выступал с речью на улице в городе Нара, когда дважды раздался выстрел и бывший премьер Японии потерял сознание. Позже СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент совершения покушения на экс-премьера.

Сейчас Синдзо Абэ находится в больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Стрелявшего в политика мужчину уже задержали. Им оказался житель города Нара Тэцуя Ямагами, который до 2005 года служил в военно-морских силах самообороны Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977575-tokaev-vyskazalsya-o-pokushenii-na-eks-premera-yaponii-sindzo-abe/