Опубликовано видео покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Кадр из видео с места покушения на Абэ: Telegram/РИА Новости

В Интернете обнародовали видеоролик, на котором группа людей окружила лежащего на земле бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также на видео попало задержание стрелявшего в экс-премьера мужчины.

Видеоролик опубликовали в Telegram РИА Новости.

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Японские СМИ сообщили, что личность стрелявшего в Абэ установлена. Им оказался 40-летний житель города Нара, в котором выступал экс-премьер. Его зовут Тэцуя Ямагами. Он был задержан на месте. Оружие, из которого он стрелял, изъяли.

Утверждается, что Абэ при госпитализации не был в сознании, а также не подавал признаков жизни, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo. Ранение получил в области груди. Стреляли в бывшего премьера Японии со спины.

В больнице Университета Нара подтвердили, что Абэ был доставлен к ним.

"Да, экс-премьер-министр уже доставлен. Мы воздержимся от комментариев о его состоянии", - сказали в больнице.

Действующий премьер Японии Фумио Кисида прервал запланированные деловые поездки и экстренно вернулся в Токио.

Напомним, Абэ выступал с речью на улице в центральном городе Нара в одноименной префектуре. В один момент дважды раздался звук, похожий на выстрел, и бывший премьер Японии потерял сознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977538-opublikovano-video-pokusheniya-na-eks-premera-yaponii-sindzo-abe/