Состояние экс-премьера Японии Синдзо Абэ остается крайне тяжелым, сообщил Кисида

Синдзо Абэ. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние бывшего премьера Синдзо Абэ остается тяжелым, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

"Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое", - сказал Кисида на пресс-конференции.

Стрелявшего мужчину задержали на месте преступления. Им оказался житель города Нара Тэцуя Ямагами, который в течение трех лет до 2005 года служил в военно-морских силах самообороны Японии. Он дал первые показания, заявив, что был недоволен политиком и хотел его убить.

Напомним, сегодня, 8 июля, Абэ выступал с речью на улице в центральном городе Нара в одноименной префектуре, когда дважды раздался выстрел и бывший премьер Японии потерял сознание.

Позже в больнице Университета Нара подтвердили, что Абэ госпитализирован в их учреждение.

В Сети были опубликованы видеоролики с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977554-sostoyanie-eks-premera-yaponii-sindzo-abe-ostaetsya-krayne-tyazhelym-soobschil-kisida/