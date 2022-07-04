Около 50 казахстанцев застряли на границе с Узбекистаном

Люди, застрявшие на границе Казахстана и Узбекистана. Кадр из видео: lada.kz

Несколько десятков граждан Казахстана не могут вернуться на родину из Узбекистана. Они уже несколько дней находятся на границе двух стран возле пункта пропуска, который был закрыт 1 июля.

Издание Lada.kz опубликовало видеообращение, записанное казахстанцами, застрявшими на границе с Узбекистаном.

Они находятся на пункте пропуска "Даут-ата – Тажен", который был закрыт 1 июля в связи с выходом из строя информационной системы.

"Деньги на исходе, еда и питье заканчиваются. Нам негде спать. Не знаем, к кому обращаться. Звонили в консульство Казахстана и Узбекистана, но никто не может помочь", – жалуются люди.

По их словам, из-за жары и переутомления у детей поднимается температура.

Происходящее прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

"Данная ситуация находится на особом контроле наших дипломатов в Узбекистане. Ведутся переговоры с узбекской стороной. Прилагаем все усилия чтобы быстрее решить сложившуюся ситуацию", – сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что казахстанцев обеспечили трехразовым питанием. Сейчас с ними поддерживается постоянная связь.

Напомним, что в Каракалпакстане, автономной республике в составе Узбекистана, был введен режим ЧП с 3 июля по 2 августа из-за протестов, вспыхнувших несколько дней назад.

Позже власти Узбекистана сообщили о стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию в Каракалпакстане с Шавкатом Мирзиеевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976912-okolo-50-kazahstantsev-zastryali-na-granitse-s-uzbekistanom/