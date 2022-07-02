На границе Казахстана и Узбекистана закрыли пункт пропуска

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С 1 июля работу одного из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе временно приостановили – об этом проинформировали в пресс-службе КНБ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля 2022 года, в связи с выходом из строя информационной системы, временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска "Даут-ата – Тажен" (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном", – говорится в сообщении КНБ.

Согласно той же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту "Каракалпакия" – "Бейнеу".

"В этой связи граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты", – добавили представители ведомства.

В КНБ подчеркнули, что о возобновлении работы пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.

Накануне сообщалось о протестах в Узбекистане, вспыхнувших из-за поправок в конституцию. В новом проекте основного закона страны предлагается изменить статус Каракалпакстана, лишив его автономности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976690-na-granitse-kazahstana-i-uzbekistana-zakryli-punkt-propuska/