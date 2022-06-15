Токаев и Путин проведут переговоры в рамках ПМЭФ

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал сегодня в России. Ожидается, что в рамках форума глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным.

О грядущей встрече лидеров России и Казахстана сообщил помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков изданию РИА Новости.

"В ходе форума уже после этого пленарного заседания президент (Владимир Путин - прим.ред.) проведет двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым. Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном, и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", - сообщил Ушаков.

Напомним, форум будет длиться четыре дня - с 15 по 18 июня. Участие президента Казахстана ожидается 17 июня - об этом ранее сообщала пресс-служба Акорды.

Отметим, что Путин пригласил Токаева на Петербургский экономический форум еще 10 февраля 2022 года, до начала военных действий России в Украине. Свое намерение посетить ПМЭФ казахстанский лидер подтвердил в мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974112-tokaev-i-putin-provedut-peregovory-v-ramkah-pmef/