Экономический форум, который посетит Токаев, начнется сегодня в Санкт-Петербурге

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Сегодня в России стартует ежегодный Петербургский международный экономический форум, в котором примут участие представители более 90 стран. В том числе мероприятие посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум начнется сегодня, 15 июня, и завершится 18 июня, передает РИА Новости.

Отмечается, что в этом году в ПМЭФ примут участие представители более 90 стран, а главной темой станет поиск новых возможностей в изменившемся мире.

Основная деловая программа форума будет делиться на четыре тематических направления, которые будут посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.

Состоятся сессии на тему восстановления экономики и международного сотрудничества в таких объединениях, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС, а также трансформации мировой торговли и эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях.

Также пройдут и традиционные бизнес-диалоги с представителями иностранных бизнес-сообществ Африки, Белоруссии, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также диалог "ЕАЭС – АСЕАН".

В пятницу, 17 июня, в предпоследний день ПМЭФ, по приглашению Владимира Путина мероприятие посетит Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

О своем намерении посетить форум Токаев сообщил 16 мая на переговорах с президентом Путиным в Москве.

Также из мировых лидеров ПМЭФ посетит глава Армении Ваагн Хачатурян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974105-ekonomicheskiy-forum-kotoryy-posetit-tokaev-nachnetsya-segodnya-v-sankt-peterburge/