Токаев посетит две страны в ближайшие четыре дня

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит два разных государства. На это у него уйдет четыре дня, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

16 июня глава государства примет участие в первом заседании Национального курултая, который состоится в новообразованной Улытауской области.

17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Отметим, что Путин пригласил Токаева на Петербургский экономический форум еще 10 февраля 2022 года, до начала военных действий России в Украине.

19 июня лидер Казахстана по приглашению президента Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран. В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973795-tokaev-posetit-dve-strany-v-blizhayshie-chetyre-dnya/