Токаев посетит Санкт-Петербург для участия в форуме 17 июня

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Этим летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

О своем намерении посетить ПМЭФ глава государства сообщил вчера, 16 мая, на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве, передает Интерфакс.

"Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня", – сообщил Токаев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ежегодное мероприятие, которое с 1997 года проводится в Санкт-Петербурге. С 2005 года в форуме принимает участие президент России.

Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры и губернаторы.

Напомним, что вчера, 16 мая, в Москве состоялся юбилейный саммит ОДКБ.

На встрече выступил президент Казахстана, который отметил, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

После саммита ОДКБ Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969583-tokaev-posetit-sankt-peterburg-dlya-uchastiya-v-forume-17-iyunya/