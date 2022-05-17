Токаев посетит Санкт-Петербург для участия в форуме 17 июня
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Этим летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
О своем намерении посетить ПМЭФ глава государства сообщил вчера, 16 мая, на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве, передает Интерфакс.
"Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня", – сообщил Токаев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ежегодное мероприятие, которое с 1997 года проводится в Санкт-Петербурге. С 2005 года в форуме принимает участие президент России.
Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры и губернаторы.
Напомним, что вчера, 16 мая, в Москве состоялся юбилейный саммит ОДКБ.
На встрече выступил президент Казахстана, который отметил, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
После саммита ОДКБ Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969583-tokaev-posetit-sankt-peterburg-dlya-uchastiya-v-forume-17-iyunya/