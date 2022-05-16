В Москве начался саммит ОДКБ, где примет участие Токаев

Флаги стран-участниц ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

В российской столице проходит юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Участие в ней принимает и президент нашей страны, Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча лидеров государств – членов ОДКБ приурочена к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.

Как указывалось на официальном сайте Кремля, на мероприятии планируется обсуждение ключевых вопросов взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальных международных и региональных проблем, а также мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.

"Имеется в виду, что по итогам встречи будет подписано заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами", – пояснили в Кремле.

Российские СМИ указывали, что на встрече ожидается подписание многосторонних документов, и упомянутое выше заявление – в их числе.

По поводу того, какие темы будут обсуждаться на саммите и чего ожидать от встречи нашей стране, ранее высказывался политолог Никита Шаталов.

Касым-Жомарт Токаев участвует в саммите по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Недавно он прибыл в Москву и даже показал фото с прогулки по городу.

Напомним, что в состав ОДКБ входят шесть государств: Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969507-v-moskve-nachalsya-sammit-odkb-gde-primet-uchastie-tokaev/