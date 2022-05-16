Лидеры ОДКБ подпишут на встрече в Москве многосторонние документы

Флаги государств-членов ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

Лидеры стран-участниц ОДКБ на сегодняшней встрече 16 мая в Москве подпишут многосторонние документы, передает РИА Новости со ссылкой на подготовленные ко встрече материалы.

"К подписанию в ходе встречи подготовлены многосторонние документы, в том числе − заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в материалах.

Кроме того, на встрече будут обсуждаться вопросы углубления военного сотрудничества, включая угрозу, которая может исходить из Афганистана. А также вопросы биологической безопасности.

Встреча посвящена 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

В состав ОДКБ входят Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения.

Лидеры государств начали прибывать в российскую столицу. В Москву прилетели Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает Коммерсантъ, президент Таджикистана Эмомали Рахмон проводит двустороннюю встречу с Путиным перед началом саммита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969500-lidery-odkb-podpishut-na-vstreche-v-moskve-mnogostoronnie-dokumenty/