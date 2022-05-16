Что будет обсуждать Токаев на встрече с главами государств ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В понедельник, 16 мая, в Москве состоится встреча лидеров государств, которые являются членами ОДКБ. В числе участников встречи будет и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Какие темы будут обсуждаться во время мероприятия и чего ожидать от встречи нашей стране, разъяснил заместитель директора Службы центральных коммуникаций Никита Шаталов. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

"Давайте еще проясним ситуацию по завтрашнему саммиту ОДКБ. Я уже вижу, насколько нервные обсуждения этого внешнеполитического события ведутся. На самом деле есть несколько ключевых моментов, которые нужно держать в голове.

Во-первых, завтрашний саммит носит юбилейный характер. Он приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ. Это будет определять повестку заседания прежде всего. Безусловно, главы государств обсудят и региональные вызовы, и актуальную повестку. Наша делегация ждет только один документ по итогам встречи: про награждение миротворцев, которые охраняли стратегическую инфраструктуру во время январских событий и ушли, не сделав ни одного выстрела", - написал Шаталов.

"Никто не обещает, что встреча будет простой, но для нас этот саммит – инструмент для прояснения позиций. Нервная российская элита готова вписать во враги всех, кто не поддерживается их крайне жесткого мнения. Точно так же и Запад реагировал на чужой нейтралитет, но принял в итоге нашу прагматичную позицию после ряда переговоров в Брюсселе. Если кто-то из лидеров в ходе встречи скажет что-то лишнее, я бы на это не реагировал – ситуация довольно нервная.

Во-вторых, давайте не забывать о том, как устроена наша многовекторная политика. Она направлена прежде всего на диверсификацию связей и отсутствие любой идеологической ориентации. Прагматизм диктует нам со всеми выстраивать прочные и дружеские отношения. Россия – не исключение, у нас давнее стратегическое партнерство, которое не претерпело радикальных изменений за 30 лет. Но недавний визит в Турцию ярко показал, что мы не будем фиксироваться только на соседях, есть и другие линии взаимодействия – торгового и политического.

В-третьих, наша позиция по российско-украинскому конфликту тоже понятна. Президент в статье для The National Interest объяснил западной аудитории устройство наших отношений с РФ: "у нас сложились особые отношения, основанные на сотрудничестве". Но и с Украиной мы выстраивали всю историю независимости дружеские отношения. Конфликт между странами, по мнению президента, должен решаться в соответствии с уставом ООН. И Токаев, надо отметить, может этому поспособствовать в качестве медиатора, который взаимодействует и с Путиным, и с Зеленским и пользуется доверием обеих сторон", - отметил он.

"Поэтому не паникуем и не устраиваем истерики. Президент – опытный дипломат, который будет держать позицию. Примеры подобных кризисных ситуаций мы уже видели", - подчеркнул замдиректора СЦК.

Ранее мы сообщали, что 16 мая в Москве состоится саммит ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969366-chto-budet-obsuzhdat-tokaev-na-vstreche-s-glavami-gosudarstv-odkb/