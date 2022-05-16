Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства БОРТ N1.

"Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятие состоится 16 мая в Кремле.

Ранее политолог Никита Шаталов разъяснил, какие темы будут обсуждаться во время мероприятия и чего ожидать от встречи нашей стране.

В состав ОДКБ входят шесть государств - Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения. Последняя на данный момент является председательствующей в организации страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969367-kasym-zhomart-tokaev-pribyl-v-moskvu/