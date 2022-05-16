Токаев показал фото с утренней прогулки по Москве

Касым-Жомарт Токаев в Москве. Фото: instagram.com/tokayev_online

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал фотографию с прогулки в российской столице.

Накануне глава государства прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ.

"Таңғы серуен (утренняя прогулка – прим. ред.)", – подписал президент снимок.

Компанию главе государства составили посол Казахстана в России Ермек Кошербаев и спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан.

Напомним, что Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

Ранее политолог Никита Шаталов разъяснил, какие темы будут обсуждаться во время мероприятия и чего ожидать от встречи нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969494-tokaev-pokazal-foto-s-utrenney-progulki-po-moskve/