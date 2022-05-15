"Он был настоящим другом Казахстана": пресс-секретарь Токаева о шейхе Халифе

Шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян. Фото: Yasser al-Zayyat/AFP/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев лично прибыл в ОАЭ, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай на своей рассказал о том, как шейх Халифа поддерживал Казахстан.

"Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев вылетел в Абу-Даби, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа бен Заида Аль Нахаяна.

Это дань уважения главы государства шейху Халифе, который был настоящим другом Казахстана. Ведь он всегда всесторонне поддерживал инициативы и крупные проекты нашей страны в региональном и международном сообществе", – написал Желдибай.

Он отметил, что на строительство школы в Нур-Султане шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян выделил грант в размере 13 миллионов долларов, на перинатальный центр в Шымкенте – 25,5 миллионов долларов, а на реконструкцию автодороги "Караганда – Нур-Султан" – 22 миллиона долларов.

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что ОАЭ первыми протянули руку помощи Казахстану в кризисной ситуации во время пандемии коронавируса.

"В частности, было отправлено 100 тонн медикаментов и средств защиты, специальной одежды и другого снаряжения", – добавил чиновник.

Сообщается, что при поддержке шейха Халифы торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и ОАЭ стремительно развивалось.

Общий объем прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан в 2005-2021 годах составил 2,6 миллиарда долларов.

"На сегодняшний день в Казахстане действуют 276 совместных предприятий с участием капитала ОАЭ", – рассказал Руслан Желдибай.

Он напомнил, что в столице ведется строительство многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза" стоимостью 1,6 миллиарда долларов, который является крупным двусторонним инвестиционным проектом.

"По словам Касым-Жомарта Кемелевича, казахстанцы всегда будут помнить шейха Халифу как мудрого лидера, авторитетного политика международного уровня, выдающегося государственного деятеля, исторического деятеля, внесшего большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", – сообщил пресс-секретарь Токаева.

Глава государства также поздравил новоизбранного президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна с успешным завершением работы и пожелал процветания его народу.

Желдибай подчеркнул, что сегодня в ОАЭ прибывают и другие мировые лидеры, чтобы выразить соболезнования. В их числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис и другие должностные лица.

Напомним, что в пятницу, 13 мая, стало известно о смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заида Аль Нахайяна. Ему было 72 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Новым главой государства по решению Высшего совета союза стал наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в ОАЭ, чтобы лично выразить соболезнования новоизбранному президенту, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной лидера страны.

Также глава Казахстана сообщил, что одну из улиц в Нур-Султане назовут именем шейха Халифы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969360-on-byl-nastoyaschim-drugom-kazahstana-press-sekretar-tokaeva-o-sheyhe-halife/