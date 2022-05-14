Избран новый президент ОАЭ

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Фото: Chesnot / Contributor / Getty Images

Сегодня, 14 мая, был избран новый президент Объединенных Арабских Эмиратов. Новым главой государства по решению Высшего совета союза стал наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Об этом сообщило государственное информагенство ОАЭ WAM.

Указывается, что Высший совет союза провел заседание сегодня во дворце Аль-Мушриф в Абу-Даби. Решение по кандидатуре нового президента Объединенных Арабских Эмиратов было единогласным.

Кроме того, избранный глава государства также возглавил эмират Абу-Даби.

Отметим, что Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян приходится младшим братом предыдущему главе государства Халифе ибн Заиду Аль Нахайяну, о смерти которого стало известно накануне.

Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 72 лет. Отмечалось, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969294-izbran-novyy-prezident-oae/