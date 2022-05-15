Одну из улиц в Нур-Султане назовут в честь умершего президента ОАЭ

Халифа ибн Заид аль Нахайян. Фото: Bertrand Langlois/AFP/Getty Images

В столице Казахстана в честь шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна, бывшего президента ОАЭ, умершего на днях, назовут одну из улиц. Такое заявление сделал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его визит в Эмираты освещает Акорда на своем официальном сайте.

Сегодня Токаев прибыл в ОАЭ, чтобы лично выразить соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна.

Также в ходе встречи президент Казахстана оповестил своего коллегу из ОАЭ, что одну из улиц в Нур-Султане назовут именем шейха Халифы.

Президент ОАЭ тепло поблагодарил Токаева за такую инициативу.

В эту пятницу стало известно о смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайяна. Ему было 72 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Новым главой государства по решению Высшего совета союза стал наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969345-odnu-iz-ulits-v-nur-sultane-nazovut-v-chest-umershego-prezidenta-oae/