Токаев лично прибыл в ОАЭ в связи с кончиной президента страны

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Встреча лидеров состоялась во дворце "Каср Аль Мушриф" в Абу Даби, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством.

"Многие достижения Эмиратов, как внутри страны, так и на международном арене, связаны с его именем. Под его мудрым руководством ОАЭ стали решительным сторонником мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также образцом быстрого экономического роста и социального развития для всего арабского мира. Поэтому мы воспринимаем его кончину как огромную утрату не только для ОАЭ, но и для всего мирового сообщества", — Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: Акорда

Лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с избранием на пост президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать.

В свою очередь президент ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев во дворце "Каср Аль Мушриф". Фото: Акорда

В завершение глава нашего государства подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан.

В эту пятницу стало известно о смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайяна. Ему было 72 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Новым главой государства по решению Высшего совета союза стал наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969340-tokaev-vstretilsya-s-novoizbrannym-prezidentom-oae/