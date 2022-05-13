Скончался президент ОАЭ

Халифа ибн Заид аль Нахайян. Фото: BERTRAND LANGLOIS/AFP via Getty Images

Сегодня, 13 мая, стало известно о смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайяна. Ему было 72 года. Указывается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Как пишет РИА Новости, информацию о смерти главы ОАЭ официальному эмиратскому агентству подтвердили в министерстве по президентским делам.

"Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна", - говорится в сообщении.

Telegram-канале SHOT уточняет, что Халифа бен Заид Аль Нахайян также являлся монархом крупнейшего эмирата страны - Абу-Даби.

Аль-Нахайян возглавлял Объединенные Арабские Эмираты с 2004 года, но после инсульта в 2014 году и сложной операции государством фактически руководил его брат Мохаммед.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Mash, умерший глава государства был одним из богатейших людей мира. Forbes оценивал состояние членов семьи Аль-Нахайян в 150 млрд долларов США.

Аль-Нахайян был кавалером украинского ордена князя Ярослава Мудрого 1-й степени. Эту награду ему вручил Виктор Янукович в 2012 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969216-smi-skonchalsya-prezident-oae/