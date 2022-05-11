Токаев и Эрдоган провели брифинг для СМИ

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ. Президент Казахстана выразил признательность всему турецкому народу и своему коллеге за оказанное гостеприимство и радушие, передает Акорда.

"Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по самым важным вопросам. Президент Реджеп Тайип Эрдоган - мудрый и уважаемый политик, поэтому его мнение имеет очень большое значение. Казахи всегда будут помнить о том, что Турция первой признала нашу независимость. Казахстан и Турция - братские, дружественные страны, имеющие общие исторические корни.

Символичное значение имеет то, что первое посольство Казахстана открылось именно в Анкаре. В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время наше сотрудничество укрепилось и достигло уровня стратегического партнерства. Сформирована обширная договорно-правовая база. Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы также взаимодействуем в рамках глобальных и региональных структур", ­- сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил еще об одной важной дате. В этом году исполнилось 70 лет со времени, когда казахи-переселенцы нашли кров на турецкой земле. Большое содействие им оказал Аднан Мендерес, который был в то время премьер-министром Турции.

Глава государства отметил, что недавно одна из улиц в Алматы была названа в честь этого видного политика.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

"Мы хорошо знаем, что турецкий народ всегда открыт и доброжелателен к Казахстану. Мы это постоянно чувствуем. В результате сегодняшней двусторонней встречи достигнуты важные договоренности.

Данный визит откроет возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, военно-технической и других сферах. Особенно важным представляется для двух государств использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута", ­- подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства указал на приоритетность этих мер, особенно в условиях ухудшения геополитической ситуации. Он отметил важность принятого Совместного заявления о расширенном стратегическом партнерстве, которое выводит казахско-турецкое сотрудничество на новый уровень.

Лидер Казахстана также акцентировал внимание на подписании ряда важных межправительственных документов, укрепляющих взаимодействие в различных областях.

"Это ключевой шаг, укрепляющий братские узы и взаимосвязи между нашими государствами. Казахстан и Турция придают большое значение обеспечению мира и стабильности на Евразийском пространстве. Сегодня между нашими странами установлено тесное взаимодействие на региональном и международном уровнях", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он полагает, что большой импульс развитию торгово-экономического партнерства придаст Межправительственная экономическая комиссия. Важная роль в укреплении связей отводится и Организации тюркских государств.

"Преобразование в прошлом году Совета сотрудничества тюркоязычных государств в полноценную организацию стало хорошим началом. Это наше общее достижение. Для нас важно и дальше продолжать работу в рамках данной организации. Также достигнута договоренность о развитии сотрудничества в сферах образования и культуры. Эта организация очень важна для Казахстана, поэтому мы намерены оказывать ей постоянную поддержку.

В целом, у Казахстана и Турции есть огромный потенциал для расширения многостороннего взаимодействия. Сегодняшние важные соглашения – яркое доказательство этого. Глубоко убежден, что мой государственный визит будут способствовать дальнейшему сближению Казахстана и Турции", - заявил глава государства.

Президент Казахстана, отметив вклад двусторонних встреч на высшем уровне в расширение сотрудничества, пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом нашу страну.

Ожидается, что в ходе визита лидера Турции в Казахстан состоится заседание четвертого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что обе страны будут взаимно поддерживать друг друга для достижения успеха и процветания.

Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил свою готовность продвигать сотрудничество между двумя странами.

"Хочу отметить, что мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов. Мы будем сообща работать в торгово-экономической и культурной сферах, обеспечении безопасности. Мы договорились, что продолжим укреплять наши двусторонние отношения и взаимодействие в многосторонних структурах. Будем поддерживать наше единство в ООН, Организации исламского сотрудничества. Мы очень рады приветствовать визит президента Касым-Жомарта Токаева и уважаемой делегации", - сказал президент Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что главы двух стран по окончании официальных мероприятий сыграли в настольный теннис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968670-tokaev-i-erdogan-proveli-brifing-dlya-smi/