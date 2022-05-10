Президенты Казахстана и Турции сыграли в настольный теннис (фото)

Фото: пресс-служба президента РК

По окончании сегодняшних официальных мероприятий президенты Казахстана и Турции сыграли в настольный теннис. Фотографии опубликовала пресс-служба главы государства Касым-Жомарта Токаева в своем официальном Telegram-канале.

На снимках Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган играют в настольный теннис.

Фото: пресс-служба президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Напомним, 10 мая президент Казахстана прибыл в Турцию с государственным визитом. Он посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, после чего встретился с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с визитом осенью текущего года.

Также главы двух стран договорились вывести взаимоотношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, членами официальных делегаций были подписаны ряд документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968669-prezidenty-kazahstana-i-turtsii-sygrali-v-nastolnyy-tennis-foto/