Эрдоган: Турция и Казахстан - две братские страны, которые связывают прочные узы

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Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган договорились вывести взаимоотношения между Казахстаном и Турцией на уровень расширенного стратегического партнерства, передает официальный сайт Акорды.

В резиденции президента Турции состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана с участием членом официальных делегаций.

Стороны подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидеры государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и взаимодействию в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность президенту Турции за оказанный теплый прием. Президент Казахстана подчеркнул, что ощущает себя на братской турецкой земле как на родине, а Турцию у нас воспринимают как второй дом.

"Сегодня Турция достигла значительных успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии. Благодаря своей активности и решительности в решении вопросов регионального и глобального значения Турция заняла достойное место на мировой арене.

В этой связи желаю Вам, уважаемый г-н Эрдоган, благополучия и успехов в реализации планов по строительству сильной Турции. Для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте.

Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории и духовном наследии, продолжают развиваться и выходят на уровень стратегического партнерства. Вашу искреннюю дружбу и братское отношение лучше всего характеризует казахская мудрость: "Дружба превыше богатства, но нет богатства, которое было бы превыше дружбы", - сказал глава государства.

Напомнив о 30-летии установления дипломатических отношений между нашими странами, президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день Турция стала одним из ведущих торговых партнеров нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на динамичном развитии отношений между Казахстаном и Турцией, основанных на непоколебимой дружбе, братстве и стратегическом сотрудничестве.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. В 2021 году он превысил 5 млрд долларов.

Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 млрд долларов. Турция также является одним из 10 наших крупнейших инвесторов. Она вложила в казахстанскую экономику свыше 4 млрд долларов. Казахстан инвестировал в турецкую экономику более 1 млрд долларов.

За последние два года в Казахстане было реализовано 16 инвестиционных проектов. В нашей стране имеется большой потенциал для развития таких сфер, как "зеленая" экономика, IT-технологии, космическая деятельность, промышленное производство. Приглашаю вас к совместной работе в этих областях.

Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия. Завтра я проведу встречу с крупнейшими турецкими инвесторами, на которой мы обсудим пути развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи будут подписаны ряд коммерческих соглашений на один млрд долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Турецкий лидер заявил о готовности вывести отношения между двумя странами на новый уровень и выразил свою поддержку реформам в Казахстане.

"Мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция и Казахстан - две братские страны, которые связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка, религии и культуры. Турецкий народ придает большое значение миру и стабильности в Казахстане. Ваши энтузиазм и решительность в деле строительства Нового Казахстана заслуживают большого уважения. Выражаю поддержку проводимым масштабным реформам в стране", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе.

Также речь шла об укреплении транспортно-транзитного партнерства и более полном использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Наряду с этим внимание было уделено сотрудничеству в области цифровизации, передовых технологий, туризма и образования. Было высказано предложение об открытии в Казахстане филиалов крупнейших технических вузов Турции.

По мнению глав двух государств, итоги переговоров открывают перспективы для того, чтобы вывести многогранные отношения между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

Также членами официальных делегаций в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

1. Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Управлением государственных архивов при Президенте Турецкой Республики.

2. Меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Управлением коммуникаций при Аппарате Президента Турецкой Республики.

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов.

4. Техническое задание к Соглашению о торговле услугами между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.

5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля.

6. Меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Главным управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.

7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

8. Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством индустрии и технологий Турецкой Республики.

9. Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки.

10. Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций.

11. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования.

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области кинематографии.

13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики в области молодежной политики.

14. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики.

Напомним, ранее президент Турции принял приглашение посетить Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968668-erdogan-turtsiya-i-kazahstan-dve-bratskie-strany-kotorye-svyazyvayut-prochnye-uzy/