Эрдоган принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Турции провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, сообщает официальный сайт Акорды.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце.

После чего состоялась встреча в узком составе. Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в нашу страну.

На что коллега выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он прибыл в Анкару, а также принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью текущего года.

Напомним, 10 мая президент Казахстана прибыл в Турцию с государственным визитом. Он посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка и встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968667-erdogan-prinyal-priglashenie-tokaeva-posetit-kazahstan/