"Посольство Казахстана в Украине вернулось в Киев": в МИДе опровергли информацию

Посольство Казахстана в Киеве. Фото: Telegram-канал NEXTA

В мессенджерах распространяется информация о том, что посольство Казахстана в Украине, ранее переехавшее из Киева во Львов, вернулось на прежнюю локацию. Эту информацию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ.

В марте МИД Казахстана сообщил, что из-за ухудшения ситуации в Киеве казахстанские дипломаты временно переехали во Львов – оттуда работники посольства организовывали эвакуацию казахстанцев из Украины.

Однако, как сообщил сегодня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, один из сотрудников посольства на днях вернулся в Киев, в представительство, расположенное по прежнему адресу: улица Ильенко, 26.

Большая же часть сотрудников остается во Львове.

"Наше посольство продолжает работать в городе Львове. В Киев был направлен один из сотрудников для обеспечения охраны здания посольства и ухода за ним", – сообщил представитель казахстанского МИДа.

Ранее Telegram-канал NEXTA поделился фотографиями, на которых видно, что на здании посольства РК в Киеве вновь появились казахстанские флаги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965482-posolstvo-kazahstana-v-ukraine-vernulos-v-kiev-v-mide-oprovergli-informatsiyu/