Впервые количество вернувшихся из Польши в Украину людей превысило число уехавших

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Впервые с начала войны из Польши в Украину вернулось больше людей, чем выехало из страны, передает Би-би-си со ссылкой на данные польской пограничной службы.

В субботу в Украину вернулись обратно 22 тыс. человек, а уехали из нее в Польшу - 19,2 тыс. человек.

Некоторые из них, как сообщается, приезжают временно, чтобы навестить родных. Другие заявляют, что остаются и никуда не уедут, несмотря на предупреждения официальных лиц об опасности.

Ранее официальный сайт ООН сообщил, что ежедневно в Украину начали возвращаться примерно 30 тыс. граждан. Это усугубляет гуманитарный кризис в стране. По оценкам, вернулось примерно 870 тыс. украинцев.

Данные на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев гласят, что Украину покинули 4,8 млн человек. 2,7 млн украинцев находятся в Польше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965523-vpervye-kolichestvo-vernuvshihsya-iz-polshi-v-ukrainu-lyudey-prevysilo-chislo-uehavshih-iz-ohvachennoy-voynoy-strany/