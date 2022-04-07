"Это большая трагедия": Ашимбаев о ситуации в Буче

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о необходимости проведения расследования ситуации в украинском городе Буче в рамках ООН, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все мы видим – как в средствах массовой информации, так и в социальных сетях – ситуацию, произошедшую в Буче и других населенных пунктах.

Это большая трагедия. Мы слышим, что говорят о геноциде с украинской стороны. А российская сторона говорит, что это сделано не с их стороны", – сказал Маулен Ашимбаев.

Он предположил, что в рамках международных организаций, в масштабах ООН, будет создана комиссия.

"Будет правильным, если эта комиссия объективно соберет всю информацию со всех сторон, будет встречаться с населением, выедет туда и передаст сведения международному сообществу.

Произошедшее в Буче – большая трагедия. Погибли мирные жители. Поэтому в рамках вопросов о том, как это произошло, почему это произошло, необходимо разобраться с участием международных организаций.

Считаю, что здесь будет уместно не поддаваться эмоциям, не выдвигать обвинений, а проводить расследование в рамках ООН", – заявил спикер сената.

Он отметил, что существуют как международные конвенции, так и международные договоры, касающиеся таких вопросов.

"Здесь, безусловно, будет правильно организовать соответствующую работу под эгидой ООН", – резюмировал Ашимбаев.

Напомним, ранее украинские и зарубежные СМИ сообщали, что на улицах города Буча лежат тела убитых мирных жителей, а их руки якобы связаны. Также сообщалось, что были обнаружены братские могилы.

Москва утверждает, что информация о "зверствах" в Буче – провокация, и все фото- и видеоматериалы являются фейками.

Позже на это последовала реакция от некоторых лидеров западных стран.

Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение, в котором обратился к россиянам, заявив при этом, что действия российских войск в Буче, Ирпене и других украинских городах "повергли в ужас весь мир".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963920-eto-bolshaya-tragediya-ashimbaev-o-situatsii-v-buche/