Шестой борт с казахстанцами, покинувшими Украину, вылетел в Алматы

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Сегодня в 15:45 по времени Нур-Султана из Катовице вылетел шестой по счету самолет с нашими соотечественниками, покинувшими Украину на фоне эскалации конфликта с Россией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД РК.

Вылетевший из Польши борт с нашими соотечественниками в этот раз приземлится в Алматы.

Указывается, что шестым по счету репатриационным рейсом в Казахстан вернется 14 граждан.

"Таким образом, из Украины вывезено 836 человек, из которых 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами", - сказано в сообщении.

Напомним, что пятый репатриационный рейс вылетел в Казахстан из Польши вчера утром. Соотечественников привезли, так же, в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961103-shestoy-bort-s-kazahstantsami-pokinuvshimi-ukrainu-vyletel-v-almaty/