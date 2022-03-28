Казахстан направил новую партию гуманитарной помощи для граждан Украины

Фото: МЧС РК

Новая партия гуманитарной помощи нуждающимся гражданам Украины отправлена из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

28 марта министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана был организован спецрейс, доставивший из Алматы в город Катовице, в Польше, очередную партию гуманитарной помощи для граждан Украины.

По информации ведомства, груз общим весом 17,5 тонн включает в себя предметы первой необходимости, такие как постельные принадлежности и продукты питания.

Фото: МЧС РК

Подчеркивается, что ранее Казахстан отправил гуманитарную помощь общим весом 28,2 тонны в виде 17 наименований лекарств – антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты.

Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании "Беркут" вывезет несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов, добавили в МЧС.

Напомним, что две недели назад Казахстан направил лекарства для нуждающихся граждан Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962455-kazahstan-napravil-novuyu-partiyu-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-grazhdan-ukrainy/