Здоровье
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Небольшой рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки

Девушка в маске идет по тротуару
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

36 казахстанцев заболели КВИ за 21 марта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Напомним, что вчера утром сообщалось о 28 случаях КВИ за 20 марта, еще днем ранее было заявлено о 49 случаях COVID-19 за 19 марта.

Ситуация с заболеваемостью КВИ в регионах страны за последние 24 часа выглядит так:

  • в Нур-Султане – 1;
  • в Алматы – 15;
  • в Шымкенте – 1;
  • в Акмолинской области – 0;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 1;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 2;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в ЗКО – 0;
  • в Карагандинской области – 5;
  • в Костанайской области – 1;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 7;
  • в Павлодарской области – 1;
  • в СКО – 2;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране за время пандемии зарегистрировали 1 304 931 случай COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961734-nebolshoy-rost-zabolevaemosti-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/

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