Небольшой рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки
36 казахстанцев заболели КВИ за 21 марта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Напомним, что вчера утром сообщалось о 28 случаях КВИ за 20 марта, еще днем ранее было заявлено о 49 случаях COVID-19 за 19 марта.
Ситуация с заболеваемостью КВИ в регионах страны за последние 24 часа выглядит так:
- в Нур-Султане – 1;
- в Алматы – 15;
- в Шымкенте – 1;
- в Акмолинской области – 0;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 1;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 2;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 5;
- в Костанайской области – 1;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 7;
- в Павлодарской области – 1;
- в СКО – 2;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране за время пандемии зарегистрировали 1 304 931 случай COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961734-nebolshoy-rost-zabolevaemosti-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/