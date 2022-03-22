Небольшой рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

36 казахстанцев заболели КВИ за 21 марта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Напомним, что вчера утром сообщалось о 28 случаях КВИ за 20 марта, еще днем ранее было заявлено о 49 случаях COVID-19 за 19 марта.

Ситуация с заболеваемостью КВИ в регионах страны за последние 24 часа выглядит так:

в Нур-Султане – 1;

в Алматы – 15;

в Шымкенте – 1;

в Акмолинской области – 0;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 1;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 2;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 0;

в Карагандинской области – 5;

в Костанайской области – 1;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 7;

в Павлодарской области – 1;

в СКО – 2;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране за время пандемии зарегистрировали 1 304 931 случай COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961734-nebolshoy-rost-zabolevaemosti-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/