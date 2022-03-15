МИД: 18 казахстанцев остаются в Мариуполе, связи с ними нет

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Министерство иностранных дел Казахстана в своем официальном Telegram-канале поделилось актуальной информацией о гражданах РК, находящихся в Украине.

Сообщается, что к этому часу казахстанские дипломаты помогли выехать из Украины 822 гражданам РК. Из них 726 человека выехали в Польшу, а остальные в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию.

Сегодня из польского Катовице в Алматы вылетел пятый репатриационный рейс с казахстанцами, на борту которого находятся 89 человек.

Между тем в эвакуационной точке сбора в Харькове остаются 3 казахстанца, еще один наш соотечественник находится в городе Сумы. Сотрудники посольства находятся на связи с ним.

"По информации посольства РК в Украине, общее количество граждан Казахстана, находящихся в Мариуполе, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным", - говорится в сообщении МИДа.

Из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов Казахстан 51 уже покинул территорию Украины, а остальным 6 автотранспортным средствам оказывается максимальная помощь.

Напомним, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял об авиаударе по роддому Мариуполя. Глава государства призывал НАТО закрыть небо над Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960832-mid-18-kazahstantsev-ostayutsya-v-mariupole-svyazi-s-nimi-net/