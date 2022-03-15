Пятый рейс с эвакуированными из Украины казахстанцами вылетел из Польши

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Пятый репатриационный рейс с нашими соотечественниками на борту, ранее эвакуированными с территории Украины, вылетел в Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Самолет с гражданами Казахстана вылетел из польского Катовице в Алматы в 08:53 по времени Нур-Султана.

Ориентировочное время прибытия воздушного судна в аэропорт города Алматы – 15:15.

На борту самолета находятся 89 пассажиров.

Напомним, что четвертый репатриационный рейс из Украины прибыл в Казахстан 10 марта.

Кроме того, накануне еще двум казахстанским дальнобойщикам удалось выбраться из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960726-pyatyy-reys-s-evakuirovannymi-iz-ukrainy-kazahstantsami-vyletel-iz-polshi/