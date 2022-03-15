Госдеп США ввел санкции против 11 лиц оборонного сектора России

Иллюстративное фото: Cavan images/Getty Images

Госдепартамент США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных лиц оборонного сектора России, передает ТАСС.

В санкционный список вошли глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и еще восемь заместителей министра обороны России.

В списке замов значатся имена Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.

"Следующие 11 лиц вносятся в [санкционный] список <...> в качестве тех, кто ведет деятельность или вел деятельность в оборонном и связанном с ним секторе экономике Российской Федерации, относящемся к производству продукции военного назначения", - говорится в сообщении Госдепа США.

Введение санкций против этих лиц означает, что их активы в США будут заморожены.

Кроме того, частным лицам или компаниям из Штатов запрещено вести с ними бизнес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960713-gosdep-ssha-vvel-sanktsii-protiv-11-lits-oboronnogo-sektora-rossii/