Украина объявит российского телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск

Владимир Соловьев. Фото: instagram.com/vrsoloviev

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в своем Telegram-канале, что российский телеведущий Владимир Соловьев будет объявлен в международный розыск.

"По инициативе ГБР пропагандист Кремля Владимир Соловьев будет объявлен в международный розыск. Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Соловьева в международный розыск, который скоро будет направлен иностранным коллегам", – говорится в публикации.

В ГБР отметили, что российского журналиста обвиняют в публичном призыве к изменению государственной границы Украины.

"Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения", – говорится в сообщении.

Ранее украинский суд принял решение заочно арестовать российского певца Олега Газманова. Начата процедура объявления его в международный розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960717-ukraina-obyavit-rossiyskogo-televeduschego-vladimira-soloveva-v-mezhdunarodnyy-rozysk/