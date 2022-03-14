Еще двум казахстанским дальнобойщикам удалось выбраться из Украины

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Еще двое казахстанских дальнобойщиков выехали из Украины, сообщается в официальном Telegram- канале Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По информации министерства, по состоянию на 14 марта из Украины вывезен 51 грузовой автомобиль из 57-ми, принадлежащих казахстанским собственникам.

Отметим, что по состоянию на 11 марта на территории Украины оставалось восемь казахстанских фур.

Также напомним, что 10 марта в Нур-Султан прибыл четвертый рейс с эвакуированными из Украины казахстанцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960580-esche-dvum-kazahstanskim-dalnoboyschikam-udalos-vybratsya-iz-ukrainy/