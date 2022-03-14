Застрявшая в Украине уроженка Актау вернулась в Казахстан

Иллюстративное фото: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

Уроженка Казахстана Ольга Рогозина, которая не могла выехать из Украины из-за отсутствия документов у ее ребенка, все же вернулась в Актау вместе с дочерью.

Как рассказала мама девушки Татьяна изданию Lada.kz, после публикации в СМИ с девушкой связалось посольства Казахстана в Украине - ее попросили вместе с вещами и имеющимися документами приехать в консульство.

"Дочь написала объяснительную, в которой указала причину, почему в течение трех с половиной лет ей не удалось получить свидетельство о рождении ребенка. В течение часа вопрос был решен - ребенку выписали и выдали свидетельство о рождении", - рассказала Татьяна.

На следующий день они на автобусе выехали во Львов. Там уже собралась большая группа казахстанцев, и на нескольких автобусах они направились в сторону Польши.

"Дорога была очень тяжелой, ехали медленно. Частые проверки, особенно тщательно проверяли документы у мужчин", - вспоминает сама Ольга.

Лишь спустя два дня казахстанцы наконец прибыли в польский город Катовице. Их разместили в гостинице рядом с аэропортом, где они смогли перед вылетом немного отдохнуть и привести себя в порядок.

Как рассказала девушка, у некоторых казахстанцев тоже были какие-то проблемы с документами, но их всех все равно эвакуировали.

Из Катовице Ольга вместе с ребенком прибыла в Нур-Султан, а отсюда уже улетела домой в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960485-zastryavshaya-v-ukraine-urozhenka-aktau-vernulas-v-kazahstan/