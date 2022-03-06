Уроженка Актау с ребенком не может выбраться из Киева из-за отсутствия документов

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Уроженка Казахстана Ольга Рогозина не может выехать из Украины, в которой сейчас ведутся боевые действия, из-за того, что у ее сына нет свидетельства о рождении. Ситуацию прокомментировали в МИД РК.

Как рассказала Татьяна Жежель, мама Ольги, изданию Lada.kz, ее дочь застряла в Киеве с маленьким сыном. Девушка должна была вернуться домой в Актау, но не может покинуть Украину, потому что у ребенка отсутствует свидетельство о рождении и имеется лишь справка из родильного дома.

"Украинская сторона с момента рождения отказывается выдавать свидетельство о рождении, так как брак с отцом ребенка не зарегистрирован. Наше консульство отправляет в ЗАГС по месту рождения ребенка, а те, в свою очередь, обратно в консульство. Эта канитель длится уже три года.

Во время пандемии у дочери закончился срок действия казахстанского заграничного паспорта, консульство не продлевает его действие. Дочери предложили оставить ребенка, выехать в Казахстан, получить новый паспорт и возвращаться. Но это же абсурд! Какая мать оставит своего ребенка? И даже в нынешней ситуацией, сопряженной с военными действиями, ей отказывают в помощи", - заявила женщина.

Сама Ольга также утверждает, что несколько раз обращалась в консульство, но там решить ее вопрос не могут.

В посольстве Казахстана в Украине изданию сообщили, что в прошлом году 21 ноября Ольга получила свидетельство на въезд, чтобы попробовать оформить свидетельство о рождении через центральный ЗАГС Киева или съездить обновить паспорт в Казахстан. Обе рекомендации она проигнорировала.

"Мы не могли самостоятельно оформить свидетельство. Консультировались даже с министерством юстиции, так как у нее паспорт просрочен, в браке она не состоит", - отметили в посольстве.

Несмотря на ее нарушение, в посольстве пообещали решить проблему уроженки Актау.

Накануне в казахстанском МИДе рассказали об эвакуации сограждан из Украины - к этому часу казахстанские дипломаты помогли выбраться 553 казахстанцам. Но граждане Казахстана еще остаются в Львове, Киеве и Харькове, один автобус с пассажирами ждет репатриационного рейса на границе с Польшей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959572-urozhenka-aktau-s-rebenkom-ne-mozhet-vybratsya-iz-kieva-iz-za-otsutstviya-dokumentov/