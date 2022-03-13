СМИ: Американский журналист Брент Рено убит в Украине
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о гибели американского журналиста Брента Рено в Ирпене.
Информацию об этом Геращенко сообщил в своем Telegram-канале. Он заявил, что якобы расстреляли 51-летнего корреспондента издания New York Times.
Советник министра показал документы погибшего.
Также, по его информации, был ранен еще один американский журналист. Геращенко опубликовал видео из больницы, куда доставили раненного.
Пострадавший рассказал, что вместе с Рено они собирались снять, как идут беженцы. Для этого они прошли один мост и намеривались дойти до второго. По его словам, кто-то согласился их подвезти, они сели в машину, а после по ней открыли огонь.
Между тем в New York Times официально заявили, что Рено ранее сотрудничал с газетой, однако в настоящее время он не выполнял никаких заданий для издания в Украине.
"Мы глубоко опечалены сведениями о гибели Брента Рено... Хоть он и внес вклад в работу New YorkTimes в прошлом (самое последнее в 2015 году), он не работал ни на одну из редакций", - говорится в Twitter издания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960464-smi-amerikanskiy-zhurnalist-brent-reno-ubit-v-ukraine/