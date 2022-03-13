СМИ: Американский журналист Брент Рено убит в Украине

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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о гибели американского журналиста Брента Рено в Ирпене.

Информацию об этом Геращенко сообщил в своем Telegram-канале. Он заявил, что якобы расстреляли 51-летнего корреспондента издания New York Times.

Советник министра показал документы погибшего.

Документы. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Также, по его информации, был ранен еще один американский журналист. Геращенко опубликовал видео из больницы, куда доставили раненного.

Пострадавший рассказал, что вместе с Рено они собирались снять, как идут беженцы. Для этого они прошли один мост и намеривались дойти до второго. По его словам, кто-то согласился их подвезти, они сели в машину, а после по ней открыли огонь.

Между тем в New York Times официально заявили, что Рено ранее сотрудничал с газетой, однако в настоящее время он не выполнял никаких заданий для издания в Украине.

"Мы глубоко опечалены сведениями о гибели Брента Рено... Хоть он и внес вклад в работу New YorkTimes в прошлом (самое последнее в 2015 году), он не работал ни на одну из редакций", - говорится в Twitter издания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960464-smi-amerikanskiy-zhurnalist-brent-reno-ubit-v-ukraine/