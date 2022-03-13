Казахстан направит гуманитарную помощь в виде лекарств Украине двумя рейсами

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Казахстан направит в Украину гуманитарную помощь в виде медикаментов, об этом сообщается в Telegram-канале МВК.

Министерство здравоохранения Казахстана направит гуманитарную помощь в Украину в виде лекарств - антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты.

Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований медицинских лекарств.

"Министерством здравоохранения РК совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном.

Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта в Украину из Нур-Султана вылетел самолет с гуманитарной помощью, собранной казахстанцами для местного населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960452-kazahstan-napravit-gumanitarnuyu-pomosch-ukraine-dvumya-reysami/