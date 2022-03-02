Пять человек погибли в результате ракетного удара по телевышке в Киеве, заявили власти Украины

Взрыв телебашни в Киеве. Фото: Facebook / МВС України

В результате удара по телевышке в столице Украины Киеве погибли пять человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем официальном Facebook-аккаунте.

При этом, как заявил министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко изданию "Страна.ua", из сотрудников телебашни никто не пострадал.

Отмечается, что погибшие и раненые - случайные прохожие, оказавшиеся рядом с местом взрыва.

В ГСЧС добавили, что помимо пяти погибших еще 5 человек получили ранения.

Как отмечают СМИ, телебашня расположена рядом с мемориальным комплексом Бабий Яр. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение в своем Twitter-аккаунте.

"Миру: какой смысл говорить "больше никогда" на протяжении 80 лет, если мир молчит, когда бомба падает на то же самое место Бабьего Яра? Не менее 5 убитых. История повторяется", - написал Зеленский.

Напомним, момент взрыва у телебашни попал на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958752-pyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-raketnogo-udara-po-televyshke-v-kieve-zayavili-vlasti-ukrainy/