Евросоюз запретил продавать банкноты евро в России

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Власти Европейского союза ввели ряд запретов, связанных с хождением банкнот евро на территории Российской Федерации.

Как указывается на сайте Официального журнала Евросоюза, с сегодняшнего дня запрещена продажа, передача и экспорт банкнот евро на территории России.

"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", - сказано в документе.

При этом из запрета есть исключения. В частности, запрет не будет касаться продажи, поставки, передачи или экспорта банкнот в том случае, если это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними.

Напомним, что ранее в ЕС сообщили о начале разработки четвертого пакета антироссийских санкций на фоне ситуации в Украине. Кроме того, сегодня в Евросоюзе приняли решение отключить семь российских банков от системы SWIFT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958937-evrosoyuz-zapretil-prodavat-banknoty-evro-v-rossii/