МИД Казахстана: Как с Украиной, так и с Россией поддерживаем очень хорошие отношения

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Вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, есть ли у украинских властей претензии в адрес казахстанского посольства в ситуации с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

"В адрес казахстанского посольства претензий нет, потому что мы как с Украиной, так и с Россией поддерживаем очень хорошие, добрые отношения", - сказал Шахрат Нурышев.

Он напомнил, что были и телефонные разговоры, и встречи между главами наших государств.

"Нет ничего такого, чтобы Казахстан обвиняли в том, что мы заняли чью-либо позицию. Мы выступаем за то, чтобы все, что сейчас происходит, как можно скорее бы решилось путем переговоров", - подчеркнул вице-министр.

Спикер сообщил, что посольство будет отслеживать ситуацию.

"Переговорный процесс (между Россией и Украиной - прим. ред.) начался, мы приветствуем, что переговоры идут, и сегодня, насколько я знаю, запланирован второй раунд переговоров, поэтому нам очень хотелось бы надеяться, что все это скоро закончится", - резюмировал Нурышев.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации вокруг Украины и России, призвав страны к миру. Также он заявил, что Нур-Султан выступает за усиление ООН и ее консолидирующей роли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958854-mid-kazahstana-kak-s-ukrainoy-tak-i-s-rossiey-podderzhivaem-ochen-horoshie-otnosheniya/