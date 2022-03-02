Зеленский в очередном видеообращении заявил, что события в Украине объединили Европу

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение в официальном Telegram-канале.

Президент Зеленский отметил, что идет седьмой день военных действий в Украине. И за это время украинцы стали единым целым.

"Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга. Вчера с утра на Площади свободы мы все были харьковчанами. Затем враг снес нас всех ударами по жилым домам в Бородянке. Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве. И мы все снова погибли в Бабьем Яру - от ракетного удара. Хотя весь мир обещает, обещает постоянно - никогда снова", - сказал Зеленский.

Как говорит украинский президент, Бабий Яр, который стал мишенью ракет, является местом для памяти тысячи евреев, погибших от рук немецких нацистов в годы ВОВ.

Он призвал представителей еврейской национальности не молчать, а выступить против действий России.

Также президент Украины отметил, что они объединили ЕС "на новом уровне".

"За это время мы объединили Евросоюз на новом уровне. Выше, чем формальный. Выше, чем межгосударственный. На уровне простых людей. Миллионов и миллионов европейцев", - сказал он, отметив, что даже Швейцария не осталась в стороне.

Он пообещал, что придет время, когда военные действия в стране закончатся и призвал беречь своих близких.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958872-zelenskiy-v-ocherednom-videoobraschenii-zayavil-chto-sobytiya-v-ukraine-obedinili-evropu/