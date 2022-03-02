Токаев: Мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter напомнил о 30-летии членства Казахстана в ООН. Глава государства выступил за усиление роли ООН в связи с текущей ситуацией в мире.

"30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли", - написал президент.

Отметим, накануне Токаев высказался о ситуации вокруг Украины и России, призвав стороны к миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958800-tokaev-my-vystupaem-za-usilenie-oon-i-ee-konsolidiruyuschey-roli/