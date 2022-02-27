Что такое SWIFT, чем грозит отключение России от системы и как это отразится на Казахстане

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Евросоюз, США, Канада и Великобритания в субботу, 26 февраля, договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки в ответ на военные действия РФ на территории Украины. Сегодня же в SWIFT выразили готовность исполнить решение стран о санкциях против отдельных российских банков после соответствующего "правового распоряжения". О том, какие последствия могут быть для стран, в частности, для Казахстана, а также обычных граждан, читайте в материале NUR.KZ.

Отключение России от SWIFT называется в качестве одной из самых жестких мер, которые ввел Запад из-за обострения ситуации в Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это решение первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.

Что такое SWIFT?

SWIFT — международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь одноименного "Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций" (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которое является ее оператором. Он был создан в 1973 году, базируется в Бельгии.

Среди международных банковских систем она является самой массовой. SWIFT позволяет совершать международные переводы за несколько секунд, она заменила аналогичные программы дистанционного банковского обслуживания.

Всего системой SWIFT пользуются порядка 11 тысяч организаций во всем мире, в том числе и нефинансовых.

По некоторым подсчетам, как пишет ТАСС, через систему проходит более 5 млрд сообщений в год.

Какие последствия отключения России от системы?

По данным РБК, за годы украинского кризиса Россия успела подготовиться к такому сценарию. В 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов.

В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Среди ее участников есть и иностранные организации (к ней подключились все белорусские банки, четыре из Кыргызстана, по два банка из Армении и Казахстана, по одному — из Таджикистана и Кубы), но основную долю составляют российские.

"На большинство услуг и банковских сервисов отключение России от SWIFT никак не повлияет. Операции по картам внутри России — без изменений", — цитирует издание источник в банке из топ-10.

Однако, не смотря на это, как отмечают журналисты BBC, сфере банковского обслуживания РФ предстоит откатиться на много лет назад из-за отключения России от SWIFT.

"Представим, что одному российскому банку надо передать распоряжение об оплате другому. Раньше это распоряжение улетало через SWIFT, но теперь бизнесу надо будет искать новые пути коммуникации.

Это означает удорожание и резкое замедление финансовых потоков, что в эпоху глобальной торговли и существования определенных цепочек сбыта отправит российский бизнес в затяжной локдаун", — пишет издание.

Как пишет РБК, прецедент принудительного отключения страны от SWIFT в мире пока один — Иран: первый раз он столкнулся с такими ограничениями в 2012 году, в 2016 году банки вернулись в систему после заключения соглашения об иранской ядерной программе, но в 2018 году санкции были введены снова.

Что будет с переводами за рубеж и платежами в зарубежных сервисах и магазинах?

Россию с внешним финансовым миром связывает именно SWIFT (если не брать в расчет российско-китайскую альтернативу и прочие небольшие проекты), поэтому фактически переводы будут невозможны, заявил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин Джордж Волошин.

Вместо SWIFT банки могут использовать электронную почту, передачу сообщений по каналам телексной связи, бумажные платежные поручения. Это сильно замедляет процесс прохождения платежей, но не делает их невозможными. Среди других вариантов — факс и телефонные звонки.

Скорее всего, по мнению экспертов, сроки платежей по альтернативным каналам будут проходить от 2 до 10 дней.

При этом, все сервисы, связанные с трансграничными операциями, в санкционных банках будут недоступны, в остальных, как отмечают эксперты, — могут быть затруднены вследствие ужесточения требований комплаенса.

Как отключение России от SWIFT может отразиться на Казахстане?

Накануне министр национальной экономики Алибек Куантыров высказался о введенных санкциях в отношении России из-за ситуации в Украине.

"По заявлениям самих этих банков (ВТБ, Сбербанка), они работают в обычном режиме. Просто они и раньше были, эти санкции. Только там были ограничения, дочерних банков это не касалось. Это больше касалось банков, которые работают на территории России", - цитирует Куантырова Sputnik Казахстан.

Комментируя вопрос отключения России от SWIFT, глава Миннацэкономики отметил, что Казахстан сможет выйти из этой ситуации.

"С другой стороны, если это коснется, наверное, того же "Сбера", то какая-то часть перетоков пойдет в другие казахстанские банки. Мы же не завязаны на одном или двух банках. У нас есть те резервы, чтобы люди начали пользоваться услугами других банков.

Казахстан - активный участник SWIFT, и если мы возьмем один из негативнейших сценариев - отключение России от SWIFT, думаю, тоже сможем выход найти", - заявил министр.

Куантыров также отметил, что санкции в отношении российских банков не должны отразиться на выплатах для социально-уязвимых слоев населения в Казахстане. Он напомнил, что государство гарантирует казахстанцам сумму на депозитах в размере до 10 млн тенге.

"Эти средства за счет гарантирования депозитов могут быть возвращены при таком сценарии. А что выше - это уже риски непосредственно физлиц. Но это явно не социально-уязвимые слои населения", - заключил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958212-chto-takoe-swift-chem-grozit-otklyuchenie-rossii-ot-sistemy-i-kak-eto-otrazitsya-na-kazahstane/