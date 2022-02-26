Украина согласилась на предложение России о переговорах

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Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook, в настоящее время Киев ведет консультации с Москвой о времени и месте переговоров.

"Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ", - написал он.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также не исключил, что Зеленский и Путин обсудят нейтральный статус Украины.

"По моим данным, завтра с утра, думаю, будет понятно, когда и где они пройдут. Согласится ли премьер-министр Израиля стать посредником, пока неясно", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной российскую делегацию. Позднее Песков заявил, что Киев "ушел со связи" по поводу переговоров с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958087-ukraina-soglasilas-na-predlozhenie-rossii-o-peregovorah/