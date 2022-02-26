Более 500 казахстанцев эвакуируют из Украины в Алматы 26 февраля. Заявление МИД

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В МИД Казахстана рассказали об эвакуации наших соотечественников из Украины. Первый репатриационный рейс запланирован на утро 26 февраля.

"Руководство страны приняло решение взять репатриационные рейсы для наших граждан на безвозмездной основе. Сегодня поступило 528 привлекательных участников эвакуации", - говорится в официальном Telegram- канале МИД Казахстана.

Как уточняется, для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта "горячая линия" в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК. Также задействованы Почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также казахстанские загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси.

Сейчас граждане в сопровождении казахстанских дипломатов из Киева и Львова едут к польской границе.

Первый репатриационный рейс будет осуществлен утром 26 февраля. Самолет вылетит из аэропорта города Катовице и, после технической посадки в Атырау, должен будет прибыть в город Алматы.

"В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении.

При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться во Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе. В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающими военными действиями в Украине, это может быть затруднительным.

В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь", - сообщили в МИД Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958084-v-mid-kazahstana-rasskazali-ob-evakuatsii-kazahstantsev-iz-ukrainy/