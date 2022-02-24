Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа. Передвижение по городу, с его слов, ограничено с 22:00 до 07:00.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала "Украина 24". Его слова приводит портал Українськi Новини. По словам мэра, в ночное время перемещение по городу ограничено из-за введения комендантского часа.

Как отметил Кличко, ситуация в Киеве находится под контролем, а выезд и въезд в город не ограничены. Тем не менее, дороги на основных въездах в столицу будут перекрыты бетонными конструкциями для предотвращения въезда в город тяжелой техники, например, танков.

"Есть вероятность террористических групп. Сейчас контролируются улицы, комендантский час Просьба ко всем: если вы выходите на улицу - иметь (при себе - прим. ред.) документы, удостоверяющие личность. Но если вам нечего искать, у меня просьба: в этот момент как можно меньше выходить на улицу, оставайтесь, пожалуйста, дома", - заявил мэр Киева.

Также, сообщает издание, Кличко отчитался о том, что инфраструктура и общественный транспорт в Киеве работают без перебоев, но количество общественного транспорта уменьшено, а загружен он лишь на треть.

Помимо того, как отмечает портал, Кличко отменил уроки в школе и работу детсадов. В оборону столицы идет набор по ускоренной процедуре.

В своем официальном Telegram-канале Кличко написал, что комендантский час в Киеве будет действовать с 22:00 до 07:00.

Ранее представитель офиса президента Украины Подоляк заявил, что началась "полноценная масштабная война в Европе". Он заявлял также о том, что российская сторона отказывается идти на переговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957809-klichko-zayavil-o-vvedenii-komendantskogo-chasa-v-kieve/