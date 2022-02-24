"Вынужденной мерой" назвал Путин операцию в Украине

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о военной операции, проводимой в Украине. Он назвал ее "вынужденной мерой", сообщает РИА Новости.

Издание цитирует Владимира Путина, который отметил, что Российской Федерации "не оставили шансов поступить иначе". Отмечается, что высказался о ситуации он во время встречи с представителями крупного бизнеса.

"То, что происходит, - вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что представитель Офиса Зеленского заявлял о том, что российская сторона не идет на переговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957820-vynuzhdennoy-meroy-nazval-putin-operatsiyu-v-ukraine/