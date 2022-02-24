Экс-лидеры стран Европы покинули должности директоров российских компаний

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Бывшие лидеры стран Европы, такие как премьер-министры Финляндии, Италии, покинули свои должности в российских компаниях. Экс-чиновники из Европы занимали высокие посты.

По информации РБК, 24 февраля сразу несколько иностранцев покинули наблюдательный совет "Сбербанка". Среди них - экс-премьер-министр Финляндии Эско Аха, а также Надя Уэллс и Натали Брагински Мунье.

Эско Аха. Фото: sberbank.com

Надя Уэллс. Фото: sberbank.com

Натали Брагински. Фото: sberbank.com

Отмечается, что они покинули наблюдательный совет по собственному заявлению.

Маттео Ренци. Фото: Tiziana Fabi/AFP/Getty Images

Так же поступил и экс-премьер Италии Маттео Ренци, который ушел из совета директоров "Делимобиля", а бывший канцлер Австрии Кристиан Керн вышел из совета директоров РЖД.

Кристиан Керн. Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Керн сделал заявление о том, что утром сообщил руководству АО "РЖД" о сложении с себя полномочий и о том, что решение должно вступить в силу немедленно.

"С сегодняшнего дня РЖД действительно стали частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом. Мои мысли - с жертвами этой бессмысленной агрессии", - заявил Керн.

Напомним, ранее представитель офиса президента Украины заявил о том, что Российская Федерация отказывается идти на переговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957811-eks-lidery-stran-evropy-pokinuli-dolzhnosti-direktorov-rossiyskih-kompaniy/