Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Казахстан

Михаил Мишустин. Фото: premier.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан. Вместе с главами других стран в составе ЕАЭС он будет участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как пишет Sputnik Казахстан, заседание межправительственного совета ЕАЭС пройдет 24-25 февраля.

На мероприятии главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсудят задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Отмечается, что визит Мишустина в Казахстан проходит на фоне объявленной Россией военной операции в отношении Украины.

Напомним, что военную операцию в Донбассе и действия России осудили лидеры европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о всеобщей мобилизации в стране. Незадолго до этого премьер Великобритании созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации в Украине.

Кроме того, представитель офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957759-premer-ministr-rossii-mihail-mishustin-pribyl-v-kazahstan/